Добрый совет из Америки: «Бомбите Крымский мост»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала статью американского журналиста Тома Рогана, в которой он призывает украинские власти уничтожить или временно вывести из строя Крымский мост. По мнению американца, Украина не должна прощать России открытие моста, который связывает Крым с остальной частью РФ.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала призыв американского журналиста Тома Рогана к «бомбежкам» Крымского моста.

«Американский еженедельник Washington Examiner разместил статью с призывом бомбить Крымский мост. Еще раз. Американское СМИ призывает нанести удары с воздуха по нашему мосту. Автор даже подробную инструкцию дает, как лучше нанести удар. А если не получится разрушить весь мост, то хотя бы временно парализовать движение. У меня все», — пишет Симоньян на своей странице в фейсбуке.

В статье, о которой говорит Симоньян американский журналист пишет, что «неотложная моральная актуальность» уничтожения Крымского моста очевидна. Короткая статья под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина» была опубликована 15 мая в консервативном политическом еженедельнике Washington Examiner в рубрике «Мнение». Ссылку на свою статью Роган также опубликовал в твиттере.

Открытие Крымского моста автор называет «возмутительным оскорблением Украины как нации» и утверждает, что якобы строительство обошлось «и без того разоренному российскому государству» в миллиарды долларов. При этом Роган не приводит никаких фактических данных в поддержку своего личного мнения.

Он также отметил, что для Москвы мост является символом «официального физического и психологического присвоения украинской территории», поэтому разрушение моста, хотя бы временное, послужило бы «безошибочным сигналом о том, что украинцы не хотят соглашаться с кражей территории».

Кроме того, 32-летний журналист дал военно-воздушным силам Украины точные инструкции, как провести бомбардировку, чтобы снизить количество жертв.

Роган отметил: длина моста позволяет максимально снизить количество жертв при атаке с воздуха. Главное, считает американский репортер, вывести сооружение из строя. «К счастью, Украина обладает средствами для нанесения воздушных ударов таким образом, чтобы он (Крымский мост — »Газета.Ru» ) хотя бы временно стал непригодным для использования».

При этом Роган не исключает, что этот шаг неизбежно спровоцирует ответные меры со стороны России — якобы РФ усилит эскалацию в Донбассе, однако она, по мнению американца, произойдет «в ближайшие несколько месяцев в любом случае». Журналист считает, что сразу после чемпионата мира по футболу последует постепенное поглощение Россией всей Украины.

«Любое государство, которое позволяет украсть свою территорию и прощает это, делает шаг к вымиранию», — таким поучением Роган закончил свой материал.

На призывы американского журналиста ответил депутат государственного совета Республики Крым Лентун Безазиев, сказав, что наличие у России Крымского моста не должно волновать американцев.

«Они бредят. Американцы всегда почему-то считают себя повелителями мира. Но в данном случае наш мост — не их проблема, — заявляет депутат в интервью ФАН — Он соединяет Крым с Кавказом, это шелковый путь! 15 минут, и ты уже переехал на другую сторону.

Сейчас Россия поднялась и распрямилась. Мы построили грандиозное сооружение, лучше него нет во всей Европе. Ведь мост этот построен не только для жителей нашей страны. Европейцы, азиаты, кто угодно может по нему проехать. Это созидание. Созидание ради людей. А созиданием человек занимается с момента своего возникновения».

У российских интернет-пользователей статья американского журналиста также вызвала возмущение. По мнению многих из них, удар Украины по мосту в Крым равнозначен объявлению войны.

Мост через Керченский пролив был открыт 15 мая. Объект сдали на 6 месяцев раньше намеченного срока. Первым по нему проехал президент России Владимир Путин . Новая транспортная артерия соединяет полуостров Крым с остальной частью страны и является самым протяженным мостом в Европе — его длина составляет 19 км. 16 мая в 5.30 по московскому времени открылось движение по автодорожной части моста. К 2019 году планируется открытие движения по железной дороге, которая проходит параллельно автомобильной трассе.

В тот же день ряд западных СМИ высказался по поводу открытия моста в России. Так британское издание The Telegraph называет Крымский мост победой Путина.

«Таким образом он продемонстрировал власть Москвы над аннексированным полуостровом и ослабил изоляцию крымчан. Наведение моста через известный своими ветрами и штормами Керченский пролив стало не только геополитической победой, но и настоящим достижением инженерной мысли. У моста 595 опор, и некоторые его сваи забиты на глубину около 100 м. В 1945 году через пролив тоже был построен мост, но его вскоре снесло льдами», — пишет издание.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков рассказал о том, что Крымский мост является подтверждением очень высокого уровня строительных технологий.

«Строительство Крымского моста подтвердило очень высокий технологический уровень нашего государства, — рассказал Цеков в интервью «Инфореактору». — Иногда мы немного недооцениваем наши возможности.

Некоторые критики России указывают, что мы, например, не выпускаем конкурентных мобильных телефонов, других видов компьютерной и электронной техники. Те, кто об этом говорят, немного забывают, что у нас очень высокий уровень науки и техники. Мы прекрасно работаем в космосе, обгоняя по многим параметрам Соединенные Штаты Америки . Строим современные электростанции, очень конкурентные, в том числе за границей. Их выбирают другие страны, видя в них очень выгодные для себя объекты. Мы расширяем ледокольный фонд, осваиваем Арктику, создаем современные системы вооружений».