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В Минске состоялось заседание контактной группы
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В Минске состоялось заседание контактной группы 

Мир24 3 часа назад
Фото: ТАСС
Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины прошел в Минске. Участники контактной группы обсудили вопросы обеспечения безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции, передает «МИР 24».
«Я обращаюсь к сторонам с настоятельной просьбой: принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы станции, безопасности ее персонала и наблюдателей. Нас также тревожит увеличение числа жертв гражданского населения в апреле», — заявил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.
На следующей неделе рабочая группа по безопасности проведет видеоконференцию по ситуации в районе фильтровальной станции.
Предыдущая встреча прошла в Минске в апреле текущего года. Тогда спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что ситуацию на востоке Украины снова нельзя назвать стабильной.
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