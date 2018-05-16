В Минске состоялось заседание контактной группы

Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины прошел в Минске . Участники контактной группы обсудили вопросы обеспечения безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции, передает «МИР 24».

«Я обращаюсь к сторонам с настоятельной просьбой: принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы станции, безопасности ее персонала и наблюдателей. Нас также тревожит увеличение числа жертв гражданского населения в апреле», — заявил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

На следующей неделе рабочая группа по безопасности проведет видеоконференцию по ситуации в районе фильтровальной станции.

Предыдущая встреча прошла в Минске в апреле текущего года. Тогда спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что ситуацию на востоке Украины снова нельзя назвать стабильной.