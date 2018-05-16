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В Швеции запретили добычу урана
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В Швеции запретили добычу урана 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Парламент Швеции поддержал предложение правительства о запрете на добычу урана в стране. Об этом говорится на сайте шведского парламента.
«В соответствии с Экологическим кодексом теперь будет невозможно предоставить разрешение на эксплуатацию шахты для добычи урана», — отмечается в сообщении.
Запрет также распространяется на добычу, забор проб, переработку и физическое или химическое обогащение урана для его использования в качестве ядерного топлива.
Как отмечается, новые правила начнут действовать с 1 августа 2018 года.
Ранее сообщалось, что Бельгия к 2025 году откажется от атомных электростанций.
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