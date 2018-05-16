«Калибры» в Средиземноморье, грубая выходка Киркорова и другие события дня

Главные события среды

Украина оценила убытки от Крымского моста

Министерство инфраструктуры Украины оценило прямые убытки от строительства Крымского моста в полмиллиарда гривен в год (19 млн долларов). Об этом глава ведомства Владимир Омелян заявил агентству УНИАН

Под Ижевском рванули снаряды

В поселке Пугачево в Удмуртии 16 мая произошло несколько взрывов на территории бывшего военного арсенала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление МЧС РФ.

Представитель МЧС рассказал агентству, что в это же время там горит сухая трава.

Путин отправил "Калибры" в Средиземноморье

Корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море в связи с угрозой вылазок террористов в Сирии , заявил президент России Владимир Путин на военном совещании.

Москва направила Киеву две ноты

МИД России направил в украинское внешнеполитическое ведомство две ноты протеста в связи с ситуацией с российскими журналистами.

Собчак похвалила Путина

Журналист Ксения Собчак похвалила людей, у которых брала интервью для фильма о своем отце «Дело Собчака». Среди ее собеседников был президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и другие.

«За 40 тысяч в день я готов терпеть»

Жители столицы рассказали Business FM , за сколько сдают свои квартиры гостям чемпионата мира по футболу и пользуется ли спросом их предложение

Отборная матерщина Киркорова сорвала эфир

Киркоров выругался матом на шведском телеканале

Певец Филипп Киркоров нецензурно выругался на русском языке во время интервью шведскому телеканалу. Об этом сообщает паблик Super на странице в соцсети «ВКонтакте».

Тихонов ушел со скандалом

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов объявил об уходе из правления Союза биатлонистов России (СБР), передает ТАСС

Соловьев похвастался роскошными хоромами

Владимир Соловьев неоднократно подвергался обвинениям в "непатриотическом" повидении — мол, покупает недвижимость за границей и живет на широкую ногу. Однако не все знают, что телеведущий давно занимается бизнесом и не жалеет себя на работе, поэтому смог обеспечить членов семьи крышей над головой.

В Москве в заброшенном морге нашли человеческие останки

На территории заброшенного морга на юго-западе Москвы были обнаружены скелетированные останки женщины. Об этом в среду, 16 мая, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе столичного управления СК

Востриков объяснил, зачем пойдет на выборы

Потерявший семью при пожаре кемеровчанин Игорь Востриков рассказал, почему хочет избираться в Совет народных депутатов области.