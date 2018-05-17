В скотомогильнике нашли вещи погибших в Иловайском котле

Вещи погибших в Иловайском котле украинских силовиков нашли в скотомогильнике

На Украине разгорается скандал из-за обнаружения в скотомогильнике в Днепропетровской области вещей силовиков, погибших в 2014 году в Иловайском котле.

Как сообщает «Ридус», вещи украинских силовиков — нательные кресты, берцы и окровавленную военную форму — волонтеры нашли в скотомогильнике, где рыбхоз Днепропетровской области утилизировал мертвых кур.

«Насколько дорого было маме, жене, сестре получить вот этот крестик, который мы нашли в кармане. В общем, вещи практически не осматривались», — рассказала волонтер гуманитарной миссии Виктория Симкина.

По информации издания, 38 мешков с бирками морга на территорию рыбхоза привезли украинские правоохранители — якобы там их хотели просушить, однако затем за ними так никто и не пришел.

Фермер, ответственный за данный участок, рассказал, что пытался связаться со следователями, которые вели это дело, однако правоохранители уволились, а местные стали разворовывать вещи.

«Собаки начали это все таскать по территории, и местные жители приняли решение все это прикопать», — приводит украинский телеканал ТСН слова члена гуманитарной миссии «Черный тюльпан» Анатолия Золотарева.

Сообщается, что в скотомогильнике, в частности, нашли медаль батальона «Кривбасс», которую вручали как раз перед тем, как украинские каратели попали в котел.

После находки началось служебное расследование.

Напомним, украинский президент Петр Порошенко называл силовиков, попавших в котел под Иловайском, «героями», а те события пытались представить в стране как победу.

Ожесточенные боевые действия в районе Иловайска проходили в августе и начале сентября 2014 года, тогда украинским силовикам удалось овладеть частью города, однако позже они были окружены ополченцами. К началу сентября силы ДНР завершили ликвидацию «котла». При выходе из него ВСУ понесли потери: по официальным данным, 366 погибших, однако другие данные говорят о 459 погибших украинских силовиках.