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В скотомогильнике нашли вещи погибших в Иловайском котле
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Вещи погибших в Иловайском котле украинских силовиков нашли в скотомогильнике 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Фото: РИА Новости
На Украине разгорается скандал из-за обнаружения в скотомогильнике в Днепропетровской области вещей силовиков, погибших в 2014 году в Иловайском котле.
Как сообщает «Ридус», вещи украинских силовиков — нательные кресты, берцы и окровавленную военную форму — волонтеры нашли в скотомогильнике, где рыбхоз Днепропетровской области утилизировал мертвых кур.
«Насколько дорого было маме, жене, сестре получить вот этот крестик, который мы нашли в кармане. В общем, вещи практически не осматривались», — рассказала волонтер гуманитарной миссии Виктория Симкина.
По информации издания, 38 мешков с бирками морга на территорию рыбхоза привезли украинские правоохранители — якобы там их хотели просушить, однако затем за ними так никто и не пришел.
Фермер, ответственный за данный участок, рассказал, что пытался связаться со следователями, которые вели это дело, однако правоохранители уволились, а местные стали разворовывать вещи.
«Собаки начали это все таскать по территории, и местные жители приняли решение все это прикопать», — приводит украинский телеканал ТСН слова члена гуманитарной миссии «Черный тюльпан» Анатолия Золотарева.
Сообщается, что в скотомогильнике, в частности, нашли медаль батальона «Кривбасс», которую вручали как раз перед тем, как украинские каратели попали в котел.
После находки началось служебное расследование.
Напомним, украинский президент Петр Порошенко называл силовиков, попавших в котел под Иловайском, «героями», а те события пытались представить в стране как победу.
Ожесточенные боевые действия в районе Иловайска проходили в августе и начале сентября 2014 года, тогда украинским силовикам удалось овладеть частью города, однако позже они были окружены ополченцами. К началу сентября силы ДНР завершили ликвидацию «котла». При выходе из него ВСУ понесли потери: по официальным данным, 366 погибших, однако другие данные говорят о 459 погибших украинских силовиках.
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