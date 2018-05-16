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МИД Люксембурга вызвал посла Израиля
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МИД Люксембурга вызвал посла Израиля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Люксембурга вызвало посла Израиля в связи с "недопустимыми актами насилия" в секторе Газа. Об этом сообщает на сайте ведомства.
"После неприемлемого насилия, недавно совершенного в секторе Газа, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн принял решение вызвать посла Израиля в МИД", — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что Люксембург решительно осуждает непропорциональное применение силы против гражданских лиц и призывает к проведению независимого международного расследования.
Ранее МИД Турции предложил генконсулу Израиля в Стамбуле "на время" вернуться в свою страну.
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