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Литва введет квоты для иностранных работников
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Литва решила ввести квоты для зарубежных работников из-за украинцев 

RT на русском 1 час назад
Фото: Sputnik / Сергей Строителев
Вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матуленис заявил, что власти страны приняли решение ввести квоты для зарубежных работников из-за наплыва украинцев, желающих устроиться на работу.
Об этом он рассказал BNS.
«Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан, поскольку это более дешёвая рабочая сила», — приводит его слова 15min.
В частности, по его словам, в стране наблюдается слишком большое число строителей и водителей из Украины.
Уточняется, что квоты не будут действовать в отношении специалистов с высокой квалификацией.
Конкретные предложения будут выдвинуты до октября этого года.
В январе сообщалось, что число приехавших работать в Литву украинцев увеличилось вдвое в 2017 году.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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