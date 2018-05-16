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В Сирии задержали французских снайперов
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В Сирии задержали французских снайперов
Деловая газета «Взгляд»
27 минут назад
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Фото:
Reuters
Сирийская армия задержала на блокпосту в провинции Хасеке французских снайперов, сообщает источник.
По его словам, французские военные по ошибке заехали на правительственный КПП, сообщает Telegram-канал WarGonzo.
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