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В Сирии задержали французских снайперов
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В Сирии задержали французских снайперов 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: Reuters
Сирийская армия задержала на блокпосту в провинции Хасеке французских снайперов, сообщает источник.
По его словам, французские военные по ошибке заехали на правительственный КПП, сообщает Telegram-канал WarGonzo.
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