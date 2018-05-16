Европа нашла способ сбежать из-под санкций США

Еврокомиссия может воспользоваться принятым двадцать лет назад, но остававшимся невостребованным положении о защите от исполнения санкций США . Об этом в среду, 16 мая, сообщает DW.

«Если это станет необходимо, мы готовы», — заявил комиссар ЕС по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

С помощью этого блокирующего постановления европейские компании получают право не выполнять американские санкции в отношении Ирана . При этом бизнесу могут возместить убытки, связанные с возобновлением этих санкций. Данная законодательная норма была принята в 1996 году на фоне споров вокруг санкций США против Кубы , Ирана и Ливии , но тогда ей так и не воспользовались, так как конфликт удалось уладить.

15 мая Иран заявил, что возобновит обогащение урана, если не будет найден способ сохранить соглашение по ядерной программе страны после выхода из сделки США.

Великобритания, Китай, Франция и 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС. Другие участники соглашения — Россия Германия — раскритиковали решение Трампа и заявили, что намерены сохранить договоренности в силе.

Тегеран и страны-посредники договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года. По договору Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций. Ограничения для исламской республики, в том числе на экспорт нефти, отменили в январе 2016 года.