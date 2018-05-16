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Вучич рассказал о давлении на Белград из-за Косово
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Президент Сербии рассказал о давлении на Белград из-за Косово 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич рассказал журналистам перед саммитом ЕС — Западные Балканы о давлении на Белград с целью признания независимости самопровозглашенной республики Косово.
Встреча глав государств и правительств стран ЕС с лидерами балканских стран — Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Македонии и самопровозглашенной республики Косово пройдет в четверг в Софии. На ней главы государств обсудят вопросы углубления сотрудничества в решении общих угроз безопасности и миграции и способы оказания помощи государствам Западных Балкан на их пути европейских реформ.
"Существует ли некое ежедневное давление на Сербию? Существует уже пять лет. И это не глубокая философия. Те страны хотят видеть Косово независимым государством, а мы — нет. Совершенно естественно, что они ожидают, что Сербия изменит свое решение, потому что они свое, очевидно, не изменят. Это нас ни к чему не обязывает", — цитирует агентство Танюг Вучича.
Сербский президент не уточнил, о каких именно государствах идет речь. Он отметил, что при решении косовской проблемы "Сербия ищет компромиссное решение", которое будет соблюдать интересы не только сербов в Косово и Метохии, но и Белграда.
"Чтобы были соблюдены интересы сербов в Косово, чтобы они были в безопасности и стабильности, имели перспективу, но чтобы уважались и легитимные и законные интересы Сербии. Это то, что многие не понимают. В этом ключе и буду выступать на всех мероприятиях в Софии", — приводит агентство слова сербского лидера.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
Президент Сербии на встрече 19 апреля с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини подчеркнул, что косовско-албанские власти в Приштине не собираются выполнять договоренности, достигнутые в диалоге с руководством Сербии в Брюсселе.
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