Ещё
История в картинке. Михаил Леонтьев, дары Армении и колбаска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

История в картинке. Михаил Леонтьев, дары Армении и колбаска 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Карикатурист «Собеседника» — о вспыхнувшем вдруг, но быстро потухшем конфликте Михаила Леонтьева и восставшей Армении.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не столь давно произнес эмоциональную речь по поводу событий в Армении. Наговорил много нелицеприятного и пожелал всему армянскому народу «катиться колбаской».
Но случилась незадача: лидер протеста Никол Пашинян вскоре был избран премьер-министром страны. Г-н Леонтьев немедленно принес самые искренние извинения.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №18-2018.
Революция с пирогами. Пять вопросов о смене власти в Армении
ИД «Собеседник»: последние новости
Михаил Леонтьев письменно извинился за свои слова про Армению Протестующие в Тбилиси сочли снос палаток у парламента провокацией Михаил Таратута: Трамп заигрался
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»254
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост840
Скрипаль наш: новые подробности отравления19
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел8
Отборная матерщина Киркорова сорвала эфир124
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
01:19
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел
Украина В мире
00:31
Обнародованы видео со взрывами снарядов в Удмуртии
Происшествия Катастрофы
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:15
Скрипаль наш: новые подробности отравления
В мире Статьи
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
01:03
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение