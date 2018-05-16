История в картинке. Михаил Леонтьев, дары Армении и колбаска 

Карикатурист «Собеседника» — о вспыхнувшем вдруг, но быстро потухшем конфликте Михаила Леонтьева и восставшей Армении.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не столь давно произнес эмоциональную речь по поводу событий в Армении. Наговорил много нелицеприятного и пожелал всему армянскому народу «катиться колбаской».
Но случилась незадача: лидер протеста Никол Пашинян вскоре был избран премьер-министром страны. Г-н Леонтьев немедленно принес самые искренние извинения.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №18-2018.
Революция с пирогами. Пять вопросов о смене власти в Армении