Штурм мэрии: в Ереване требуют отставки градоначальника

Демонстранты ворвались в здание администрации в Ереване

Ереване несколько десятков митингующих прорвались в здание мэрии и попытались пройти в кабинет к главе города Тарону Маргаряну. Их сдерживают полицейские и сотрудники городской администрации. Участники протестной акции недовольны качеством работы мэра и требуют его отставки.

В Ереване демонстранты ворвались в здание городской администрации и потребовали отставки мэра столицы Тарона Маргаряна. Участники протестной акции обвиняют мэра в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами.

В частности, горожане недовольны работами по обустройству городского парка, во время которых были вырублены деревья.

16 мая демонстранты сначала завалили вход в здание мэрии ветками от вырубленных деревьев, а затем ворвались внутрь. Они попытались добраться до кабинета мэра, однако путь им преградили полицейские и сотрудники администрации.

Демонстранты заявили, что хотят говорить лично с Маргаряном. Заместитель мэра Давид Оганян вышел к людям и пригласил всех в зал совещаний, пообещав, что на их вопросы ответит сам Маргарян. После нескольких минут обсуждения демонстранты отказались проследовать за Оганяном и решили ждать мэра на третьем этаже, где находится его рабочий кабинет.

Поводом для недовольства горожан стала реконструкция парка 2800-летия Еревана, который находится недалеко от здания городской администрации.

Власти начали работы по благоустройству парка и установили вокруг него ограждения. Вскоре в социальных сетях стали распространяться сообщения, что в парке идет массовая вырубка деревьев, сопровождавшиеся фотографиями с места строительных работ. Эти кадры возмутили жителей столицы.

В среду активисты снесли забор, ограждавший парк, заявив, что делают это, чтобы все горожане видели «преступление», которое было совершено в отношении общественного места отдыха.

На место прибыл начальник экологического управления мэрии Авет Мартиросян. По его словам, в парке были вырублены в основном ивы, возраст которых превысил 50 лет, что недопустимо для данного вида деревьев, расположенных в городской среде, а также сухие растения.

Он рассказал активистам, что в рамках программы благоустройства в парке планируется высадить в четыре раза больше новых деревьев. «Всего было срублено около 25 деревьев, в том числе плакучие ивы и карагачи. Вместо них будут засажены катальпа и акации, которые более устойчивы к заболеваниям, корневая система сильней, а кроны более объемные», — сказал Мартиросян.

Однако убедить демонстрантов представителю мэрии не удалось, и они направились общаться лично с Маргаряном, прихватив с собой ветви и стволы срубленных в парке деревьев.

Ситуация с парком — не единственная претензия к мэру со стороны жителей столицы. Среди проблем, с которыми не справляется Маргарян, протестующие также называли неудовлетворительное состояние общественного транспорта.

Отставки мэра требовала и представительница парламентской фракции «Елк» из Совета старейшин столицы Анаит Бахшян. Однако во вторник она отказалась стоять среди демонстрантов, собравшихся напротив администрации. «Митингующие работают снаружи, я делаю свое дело изнутри», — объяснила свое решение Бахшян.

Накануне она заявила, что отставка Маргаряна была бы «нравственным шагом», так как выдвинувшая его партия лишилась власти.

Действующий мэр Еревана является членом бывшей правящей Республиканской партии Армении . Маргарян занимает пост главы города с 2011 года. В 2017 году он был переизбран на второй срок, получив 71,2% голосов.

Массовые митинги продолжаются в Армении с апреля. Изначально граждане протестовали против назначения на пост премьер-министра экс-президента Сержа Саргсяна . Спустя 10 дней протестов он подал в отставку.

8 мая Национальное собрание Армении на специальном заседании избрало на пост премьер-министра оппозиционера Никола Пашиняна, возглавлявшего массовые протесты. При этом стать премьером Пашиняну удалось лишь со второй попытки — во время первого спецзаседания парламента 1 мая лидеру протестного движения не удалось набрать необходимого количества голосов.

Сейчас в республике готовятся к досрочным выборам в парламент. Голосование может пройти в конце лета.

Ранее армянский президент Армен Саркисян назвал произошедшие в стране события, связанные со сменой премьер-министра, «революцией по-армянски». «Это была „бархатная“, ненасильственная — называйте как хотите, но я считаю ее революцией по-армянски, где не пострадали люди, не было насилия и жертв», — заявил Саркисян.

Он добавил, что общей обязанностью граждан страны является строительство Армении завтрашнего дня. «Мы должны создать страну, куда будут возвращаться наши соотечественники», — подчеркнул Саркисян.