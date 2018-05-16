Ещё
Во Франции озаботились гомофобами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции озаботились гомофобами 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Во Франции второй год подряд растет число атак на гомосексуалов, говорится в докладе правозащитной организации SOS Homophobie.
Количество нападений на почве ненависти к геям с 2016-го по 2017 год возросло со 121 до 139 (плюс 15 процентов). В большинстве случаев жертвами становятся мужчины (58 процентов) и молодые люди (56 процентов — люди моложе 35 лет).
SOS Homophobie проанализировала за 2017 год 1650 случаев, когда люди проявляли неприязнь к гомосексуалам, 1575 — за 2016-й. Чаще всего люди выражают свое отношение ненасильственным путем: дискриминируют, оскорбляют, угрожают или шантажируют. В 55 процентах случаев гомофобия «была частью повседневной жизни», говорится в докладе.
В докладе отмечается, что организация готова бороться за равные права граждан, независимо от их пола и сексуальной ориентации, считает дискриминацию недопустимой и призывает правительство Франции и руководство Евросоюза бороться с ее проявлениями.
В 2016 году молодой человек, защищавший целовавшуюся на улице Лиона гомосексуальную пару, получил от нападавших серьезные ранения. В другом описанном случае сосед угрожал паре из Тулуза устроить газовую атаку у них дома и сжечь их, отметив при этом, что «раз Гитлер не завершил это дело, так этим займусь я».
Пик проявления ненависти к гомосексуалам во Франции пришелся на 2013 год, было зафиксировано 3512 случаев. Это было связано с легализацией гей-браков в стране.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оценила убытки от Крымского моста132
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии25
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир44
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье222
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост138
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
01:03
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В мире США
00:40
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес
02:58
Пьяные казанцы напали на полицейских
Криминал Общество
02:53
Странности на могиле туриста из группы Дятлова
Общество Происшествия
01:03
Google не заметил Крымского моста
Наука и техника
00:29
Отборная матершина Киркорова сорвала эфир
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение