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Подсчитаны убытки Украины из-за Крымского моста
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Подсчитаны убытки Украины из-за Крымского моста 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Прямые убытки Украины от строительства Крымского моста через Керченский пролив ежегодно будут составлять около 500 миллионов гривен (19 миллионов долларов). Косвенные убытки оцениваются в миллиарды гривен. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает УНИАН.
По его словам, Украина несет прямые убытки в связи с вынужденным уменьшением тоннажа судов, которые вынуждены проплывать под Крымским мостом, чтобы зайти в украинские порты Мариуполь и Бердянск. Омелян добавил, что само наличие моста может привести к закрытию прохода судов через Керченский пролив.
«Этот мост — не просто мост, это инструмент по экономическому и политическому давлению на Украину, инструмент по блокировке в любую секунду Керченского пролива для судов не только с украинским флагом, но и всех стран», — сказал министр.
Омелян подчеркнул, что МИД Украины направил обращения в международные судебные инстанции. По его словам, украинские предприятия посчитали убытки от Крымского моста и выставят счет России.
Крымский мост был открыт президентом России Владимиром Путиным 15 мая. На следующий день движение по мосту было запущено со стороны Крыма и Таманского полуострова. Крымский мост стал самым протяженным на территории России — его длина составила 19 километров. На реализацию проекта было потрачено 228 миллиардов рублей из федерального бюджета.
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