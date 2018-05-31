Безумец Трамп вынудил Меркель пойти на крайние меры

Дональду Трампу. Раскрыта причина выдвижения канцлера Германии Ангелы Меркель на четвертый срок. Как оказалось, она решилась на это, чтобы дать отпор агрессивному президенту США

О мотивах немецкого лидера рассказал экс‐заместитель советника бывшего американского лидера Барака Обамы по национальной безопасности Бен Родс . Подробности он раскрыл в своей книге «Мир как он есть».

Согласно мемуарам, Меркель сделала откровенное признание в беседе с Обамой. Она заявила, что чувствует обязанность выдвинуться на четвертый срок. Политик решилась на крайние меры, чтобы защитить международный порядок от проделок Трампа, передает Ura.ru со ссылкой на газету The New York Times

Родс добавил, что во время последней встречи Обамы в качестве президента с Меркель произошел необычный казус. Канцлер Германии прослезилась, сообщает телеканал «360».

"Она совсем одна", — прокомментировал произошедшее Обама.

Напомним, что переизбрание Меркель прошло 14 марта 2018 года. Ее кандидатуру одобрили члены Бундестага , передает Russia Today