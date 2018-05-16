Турецкий дипломат вызван в МИД Израиля

Министерство иностранных дел Израиля вызвало турецкого дипломата, чтобы выразить свой протест в связи с «жёстким» досмотром израильского посла Эйтана Наэ в аэропорту Стамбула , пишет Haaretz

Как сообщается, перед вылетом посла из страны служба безопасности турецкого аэропорта провела проверку, за которой наблюдали приглашённые журналисты. В ходе проверки Наэ сказали снять обувь.

МИД Израиля назвал инцидент «жёсткой и унизительной проверкой безопасности».

По словам экспертов, опрошенных изданием, усиленная проверка безопасности является стандартной практикой перед отбытием дипломата, однако обычно фотографы не могут наблюдать за процессом без одобрения высокопоставленного чиновника.