ХАМАС поблагодарило Турцию за поддержку Палестины

Движение ХАМАС высоко оценивает и выражает благодарность властям Турции за поддержку Палестины после событий, произошедших в секторе Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь движения Сами Эбу Зухри.
«ХАМАС ценит поддержку Турции, и надеется, что Анкара направит в сектор Газа необходимую гуманитарную помощь в виде медикаментов. Так как сектор Газа всё ещё находится в осаде», — приводит его слова агентство Anadolu.
Зухри отметил, что турецкий народ провёл акции протестов после массовых убийств палестинцев.
Председательство Турции в Организации исламского сотрудничества (ОИС) превратило её в «пульс арабского и исламского мира», добавил пресс-секретарь ХАМАС.