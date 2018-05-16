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ХАМАС поблагодарило Турцию за поддержку Палестины
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Движение ХАМАС поблагодарило Турцию за поддержку Палестины 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Reuters
Движение ХАМАС высоко оценивает и выражает благодарность властям Турции за поддержку Палестины после событий, произошедших в секторе Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь движения Сами Эбу Зухри.
«ХАМАС ценит поддержку Турции, и надеется, что Анкара направит в сектор Газа необходимую гуманитарную помощь в виде медикаментов. Так как сектор Газа всё ещё находится в осаде», — приводит его слова агентство Anadolu.
Зухри отметил, что турецкий народ провёл акции протестов после массовых убийств палестинцев.
Председательство Турции в Организации исламского сотрудничества (ОИС) превратило её в «пульс арабского и исламского мира», добавил пресс-секретарь ХАМАС.
Ранее Турция предложила генконсулу Израиля в Стамбуле покинуть страну.
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