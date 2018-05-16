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Израиль возмутился обращением с послом в Турции
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Израиль возмутился обращением с израильским послом в Турции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
МИД Израиля вызвал турецкого посланника из-за неподобающего обращения властей Турции с израильским послом, которого досмотрели перед вылетом на глазах у других пассажиров.
Генеральному послу Израиля Эйтану Наэ во вторник властями Анкары было настоятельно рекомендовано покинуть Турцию. Однако перед вылетом турецкая охрана с пристрастием досмотрела посла, что подтверждается фотографиями, которые были опубликованы в турецких СМИ, сообщает ТАСС.
В связи с досмотром Министерство иностранных дел Израиля вызвало к себе турецкого посланника и предъявило простест.
Напомним, что в ответ на предложение Турции временно покинуть страну израильскому послу, Израиль ответил аналогичными мерами.
Конфликт между Турцией и Израилем развернулся на фоне столкновения между палестинцами и израильскими военными в секторе Газа, в ходе которого погибли более 60 палестинцев, а более 2,7 тыс. были ранены. Поводом послужил перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
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