Роухани рассказал об ошибках Трампа

Роухани сказал, в чем ошибся Трамп

«На место иранофобии, которую по всему миру распространяла лживая пропаганда, сегодня приходит трампофобия. Сегодня Иран все уважают, поскольку видят в нем страну, которая проводит политику, направленную на достижение мира, и соблюдает международные договоренности», — цитирует Роухани ТАСС.

Президент Ирана также рассказал, в чем ошибся президент США : «Трамп планировал, что вечером он объявит о выходе из ядерной сделки с Ираном, а утром следующего дня уже Иран объявит о своем выходе из этого соглашения», — отметил Роухани.

По его словам, глава США планировал таким образом убедить международное сообщество возобновить действие прежних санкций в отношении Ирана.

«Трамп сделал свой первый ход, но на втором ходу просчитался», — заметил иранский лидер.

Он также добавил, что Иран пока не собирается выходить из сделки.

«После безосновательного выхода Америки из многостороннего ядерного соглашения мы приняли решение сохранить сделку для оставшихся стран-участниц. Если сотрудничество с этими пятью странами позволит нам в полном объеме достигнуть наших интересов, то мы продолжим сотрудничество в этом формате», — сказал Роухани.

Ранее Роухани резко отреагировал на выход США из ядерной сделки.

На прошлой неделе Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций.