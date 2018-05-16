Роухани рассказал об ошибках Трампа

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что вместо «иранофобии» в мире начинает набирать популярность «трампофобия», сообщает ISNA.
«На место иранофобии, которую по всему миру распространяла лживая пропаганда, сегодня приходит трампофобия. Сегодня Иран все уважают, поскольку видят в нем страну, которая проводит политику, направленную на достижение мира, и соблюдает международные договоренности», — цитирует Роухани ТАСС.
Президент Ирана также рассказал, в чем ошибся президент США: «Трамп планировал, что вечером он объявит о выходе из ядерной сделки с Ираном, а утром следующего дня уже Иран объявит о своем выходе из этого соглашения», — отметил Роухани.
По его словам, глава США планировал таким образом убедить международное сообщество возобновить действие прежних санкций в отношении Ирана.
«Трамп сделал свой первый ход, но на втором ходу просчитался», — заметил иранский лидер.
Он также добавил, что Иран пока не собирается выходить из сделки.
«После безосновательного выхода Америки из многостороннего ядерного соглашения мы приняли решение сохранить сделку для оставшихся стран-участниц. Если сотрудничество с этими пятью странами позволит нам в полном объеме достигнуть наших интересов, то мы продолжим сотрудничество в этом формате», — сказал Роухани.
Ранее Роухани резко отреагировал на выход США из ядерной сделки.
На прошлой неделе Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении всех ранее отмененных санкций.