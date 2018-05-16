Порошенко прокомментировал открытие Крымского моста

Президент Украины Петр Порошенко резко прокомментировал сообщения о завершении строительства автодорожной части Крымского моста. Постройку он назвал незаконной.

"Это очередное свидетельство пренебрежения международным правом со стороны Кремля", — написал украинский лидер в Facebook.

По его словам, украинские власти подавали ходатайство о защите суверенных интересов "в связи с противоправным возведением моста" в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву.

"Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут покидать наш Крым", — добавил украинский президент.

"Чушь и несуразица"

Председатель региональной общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина назвала слова Порошенко "чушью и несуразицей".

"Человек живет в какой-то параллельной реальности и не хочет воспринимать тот факт, что Крым — российский", — заявила она в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, Порошенко желает показать украинцам, что у него "все под контролем", что Крым вернется в состав Украины.

"Он пытается создать какую-то свою собственную вселенную, но попытки получаются беспомощные", — добавила Гридчина.

Кроме того, она считает, что строительство Крымского моста имеет не только практическое, но и символическое значение.

"Очень многие люди в мире, в том числе в Европе, уже сейчас прекрасно понимают, что Крым — это часть России", — отметила Гридчина.

По ее словам, мост еще раз показывает всему миру, что Крым — с Россией навсегда.

Символ движения России вперед

В свою очередь, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди напомнила, что Украина сама нарушает права человека и гражданина.

"Не Украине стоит сейчас высказываться о несоблюдении норм права, подобного рода заявления, касающиеся Крымского моста, выглядят смешно", — прокомментировала она RT заявление Петра Порошенко.

Также сенатор назвала открытие моста в Крым символом движения России вперед и показателем возможностей научной, инженерной и технической мысли.

Крымский мост

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.

Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019-го.

По мосту, имеющему две полосы в каждом направлении, разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться запрещено.

Кроме того, пользователи соцсетей высмеяли Порошенко за то, что он в то время, когда Путин первым проехал по Крымскому мосту, открыл фельдшерский пункт в малонаселенном украинском селе Боденьки.