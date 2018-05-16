Как спутники NASA «разоблачили» экономический рост РФ и КНР

Китай, Россия и другие «авторитарные страны» «раздувают» цифры о своём ВВП на 15—30% в год, сообщает журналист The Washington Post Кристофер Ингрэм со ссылкой на исследование американского учёного. В своём исследовании Луис Мартинес из университета Чикаго утверждает, что «авторитарные режимы» «раздувают» цифры ВВП накануне выборов.

Мартинес изучил данные спутников NASA об использовании освещения в ночное время в нескольких странах. К примеру, ночью Северная Корея «почти полностью находится в темноте», в то время как Южная Корея «светится». В 2012 году исследователи из университета Брауна и Национального бюро экономических исследований пришли к выводу, что «ночное освещение тесно связано с изменениями в экономике».

«Потребление почти всех продуктов вечером требует света. С ростом доходов растёт также и использование освещения», — отметили учёные.

Таким образом, рост ночного освещения связан с ростом ВВП. По словам Мартинеса, в то время как в «самых свободных мировых демократиях», США Канаде и странах Западной Европы, рост ночного освещения в 10% был связан с ростом ВВП в среднем на 2,4%, «менее свободные страны» заявляли о большем росте ВВП при аналогичном объёме ночного освещения.

Очевидно, что «менее развитые страны фальсифицируют свои цифры ВВП, чтобы представить своих лидеров в хорошем свете», резюмировал американский учёный.