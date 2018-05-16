Темные дела российского прокурора на Канарах

Газета «АБС» располагает информацией, что у супругов на Тенерифе есть недвижимость, которая, судя по всему, была переписана на доверенное лицо. Владеть подобной недвижимостью российским чиновникам не возбраняется, но проблема в том, что супруги вовремя, то есть в момент ее покупки, не задекларировали ее.

Речь идет о капиталовложениях в недвижимость в муниципалитетах Арона и Адехе, на юге Тенерифе. Когда супруги приступали к своим должностным обязанностям, они заявили, что не располагают собственностью за границей. Алена Сокольская сказала, что стала жертвой ложных новостей в связи с клинской мусорной свалкой.

Операции

Покупка недвижимости была произведена в период с 2007 по 2010 год, когда Козлов занимал пост заместителя прокурора Москвы . В 2013 году была произведена проверка Генпрокуратуры , которая не обнаружила никаких владений в Испании . Сейчас Сокольская является главой Клинского района Московской области, а Козлов — прокурором Тульской области.

Самая большая их собственность расположена в Ароне. Это двухэтажное бунгало в муниципалитете Арона (Arona) площадью 109 м2 с парковочным местом. В том же муниципалитете у них есть и квартира площадью 94 м2. В муниципалитете Адехе (Adeje) у Сокольской есть квартира площадью 59 кв.м. и коммерческое помещение площадью 46 м2. В 2013 году они перешли близкому доверенному лицу.

Сейчас владельцем остальной собственности является Дмитрий Сокольский — сын Алены Сокольской от первого брака. Его страничка в Фейсбуке говорит о том, что молодой человек живет и даже учится на Тенерифе в университете города Ла Лагуна (Universidad de La Laguna).

Казино и свалки

В 2005-2011 годах Козлов проходил по так называемому «игорному делу», связанному с владельцем сети подпольных казино Иваном Назаровым . Тогда же выяснилось, что у него есть собственность в Великобритании

Сокольская заявила, что не будет отвечать на вопросы журналистов по поводу ее интересов на Канарах: «Я буду отвечать только официальным лицам». Она подчеркнула, что прекрасно понимает, почему все интересуются ее действиями в Испании: в частности из-за громкой истории с мусорной свалкой.

В 2011 году Иван Назаров был обвинен в организации сети подпольных казино в Подмосковье. Сеть была основана в 2007 году. В 2010 году она состояла из казино в 15 городах Подмосковья и из ресторанов в Клину , Пушкине и Щелкове. В 2008 году, когда был застрелен влиятельный предприниматель Валерий Казаков , Александр Козлов был прокурором Пушкина.

Убийство произошло средь бела дня, прямо на пороге Пушкинской прокуратуры. Валерий Казаков выходил из прокуратуры, когда в него выпустили несколько пуль с близкого расстояния из автомата Калашникова. Затем ему перерезали ножом горло. Бизнес Казакова был связан с отходами и вывозом мусора.

ABC.es, Испания