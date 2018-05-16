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В Иерусалиме открылось посольство Гватемалы
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В Иерусалиме открылось перенесенное из Тель-Авива посольство Гватемалы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Перенесенное из Тель-Авива посольство Гватемалы официально открылось в Иерусалиме, это второе посольство в городе после переноса в город дипмиссии США, передаёт корреспондент РИА Новости.
Церемония открытия стартовала с исполнения гимнов центральноамериканской страны и Израиля. Ожидаются выступления президента Гватемалы Джимми Моралеса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Офис посольства открыт на одном из этажей здания Технопарка на юге Иерусалима. Сотрудник дипмиссии ранее сообщил РИА Новости, что данный офис временный и посольство сейчас в поисках постоянного здания.
Гватемала открыла посольство в Иерусалиме ещё в 1959 году, став "пионером", однако вскоре ей пришлось закрыть дипмиссию из-за международного давления. С тех пор посольство функционировало в Тель-Авиве. Также Гватемала в декабре была одной из девяти стран, проголосовавших против резолюции Генассамблеи ООН о непризнании Иерусалима столицей Израиля.
Первой страной, перенесшей посольство из Тель-Авива в Иерусалим, стали США. Это решение вызвало критику и осуждение ряда стран и партнёров Вашингтона. Церемония открытия дипмиссии состоялась в понедельник и сопровождалась небольшой стычкой противников такого шага с арабской и иудейской сторон с полицией. Открытие посольства совпало и с пиком эскалации насилия в секторе Газа, где в понедельник погибли более 60 палестинцев.
Мэр Иерусалима Нир Баракат во вторник поблагодарил Моралеса за "смелый" шаг по переносу дипмиссии и призвал другие страны поступить так же и перенести посольства в Иерусалим.
Третьей страной, решившей перенести посольство, стал Парагвай, открытие его дипмиссии назначено на конец мая. Кроме того, Чехия до конца мая откроет в Иерусалиме почетное консульство, а позднее в 2018 году — Чешский дом, предназначенный для торгово-экономических и культурных акций, сообщил в понедельник чешский премьер Андрей Бабиш. Представитель МИД Израиля ранее сообщил РИА Новости, что ещё как минимум три страны намерены перенести посольства в Иерусалим. Остальные страны пока держат посольства в Тель-Авиве из-за неурегулированности статуса Иерусалима, на восточные районы и исторический центр которого претендуют палестинцы.
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