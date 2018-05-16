В Иерусалиме открылось посольство Гватемалы

В Иерусалиме открылось перенесенное из Тель-Авива посольство Гватемалы

Церемония открытия стартовала с исполнения гимнов центральноамериканской страны и Израиля . Ожидаются выступления президента Гватемалы Джимми Моралеса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху . Офис посольства открыт на одном из этажей здания Технопарка на юге Иерусалима. Сотрудник дипмиссии ранее сообщил РИА Новости, что данный офис временный и посольство сейчас в поисках постоянного здания.

Гватемала открыла посольство в Иерусалиме ещё в 1959 году, став "пионером", однако вскоре ей пришлось закрыть дипмиссию из-за международного давления. С тех пор посольство функционировало в Тель-Авиве. Также Гватемала в декабре была одной из девяти стран, проголосовавших против резолюции Генассамблеи ООН о непризнании Иерусалима столицей Израиля.

Первой страной, перенесшей посольство из Тель-Авива в Иерусалим, стали США. Это решение вызвало критику и осуждение ряда стран и партнёров Вашингтона. Церемония открытия дипмиссии состоялась в понедельник и сопровождалась небольшой стычкой противников такого шага с арабской и иудейской сторон с полицией. Открытие посольства совпало и с пиком эскалации насилия в секторе Газа, где в понедельник погибли более 60 палестинцев.

Мэр Иерусалима Нир Баракат во вторник поблагодарил Моралеса за "смелый" шаг по переносу дипмиссии и призвал другие страны поступить так же и перенести посольства в Иерусалим.