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Боец «Азова» объяснил отказ пожать руку Порошенко
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Боец «Азова» рассказал об отказе пожать руку Порошенко 

Рамблер 4 часа назад
Боец украинского полка «Азов» Олег Толмачев заявил, что отказался пожать руку президенту страны Петру Порошенко из-за его «скучного выступления». Об этом сообщает UA1.
По словам Толмачева, его возмутила речь Порошенко, в которой президент «хвастался» идеей создания министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий.
«Хотя уже четыре года идет война, и он должен был заняться этим неизвестно когда. Еще совсем некстати рассказывал о своем визите в Германию», — отметил Толмачев.
По мнению бойца, если бы Порошенко «не затянул войну», число раненых солдат могло быть значительно меньше.
Толмачев, участвовавший в боевых действиях в Донбассе и получивший ранение под Мариуполем, отказался жать руку Порошенко на церемонии вручения наград победителям Invictus Games (Игры непобеждённых). Они были созданы в 2014 году по инициативе британского принца Гарри как соревнование для бывших и действующих военных, ставших инвалидами.
«Я считаю, что его [Порошенко] позорное присутствие на церемонии награждения только оскорбило честь раненых военных, которых могло бы быть значительно меньше», — пояснил Толмачев.
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