Белый дом остался без координатора по кибербезопасности

Президент Дональд Трамп сократил должность координатора администрации США по вопросам кибербезопасности. Об этом сообщил во вторник представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Роберт Палладино.
"Этот шаг предпринят в рамках усилий по наделению более широкими правами и возможностями старших директоров СНБ. Оптимизация системы управления позволит улучшить эффективность работы, уменьшит бюрократизм и повысит ответственность", — указал он в распространенном заявлении.
По словам Палладино, в СНБ есть сразу два старших директора, которые занимаются вопросами, связанными с кибербезопасностью. Их рабочие места расположены рядом, и они смогут в режиме реального времени координировать действия всех ведомств страны по защите от проникновения в правительственные компьютерные сети, добавил представитель СНБ.
Палладино подтвердил, что должность координатора была упразднена после того, как в прошлую пятницу покинул этот пост по собственному желанию Роб Джойс. О таком своем намерении он объявил еще в апреле, вскоре после того, как помощником президента по национальной безопасности стал Джон Болтон, сменивший генерал-лейтенанта Герберта Макмастера. Тогда журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в администрации сообщил, что Болтон собирается убрать из Белого дома "почти всех политических назначенцев", которых привел туда Макмастер.
Должность координатора по кибербезопасности была учреждена в мае 2009 года по распоряжению бывшего в то время президентом Барака Обамы.
СНБ — консультативный орган при президенте для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики и координации действий всех основных ведомств, ответственных за эти сферы. Его постоянными членами, помимо главы Белого дома, являются, в частности, вице-президент, госсекретарь, министр обороны. 29 января 2017 года Трамп подписал указ о реорганизации СНБ. По мнению экспертов, реформа направлена на усиление политической роли совета.