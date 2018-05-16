Ещё
Белый дом остался без координатора по кибербезопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп сократил должность координатора Белого дома по вопросам кибербезопасности 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Дональд Трамп сократил должность координатора администрации США по вопросам кибербезопасности. Об этом сообщил во вторник представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Роберт Палладино.
"Этот шаг предпринят в рамках усилий по наделению более широкими правами и возможностями старших директоров СНБ. Оптимизация системы управления позволит улучшить эффективность работы, уменьшит бюрократизм и повысит ответственность", — указал он в распространенном заявлении.
По словам Палладино, в СНБ есть сразу два старших директора, которые занимаются вопросами, связанными с кибербезопасностью. Их рабочие места расположены рядом, и они смогут в режиме реального времени координировать действия всех ведомств страны по защите от проникновения в правительственные компьютерные сети, добавил представитель СНБ.
Палладино подтвердил, что должность координатора была упразднена после того, как в прошлую пятницу покинул этот пост по собственному желанию Роб Джойс. О таком своем намерении он объявил еще в апреле, вскоре после того, как помощником президента по национальной безопасности стал Джон Болтон, сменивший генерал-лейтенанта Герберта Макмастера. Тогда журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в администрации сообщил, что Болтон собирается убрать из Белого дома "почти всех политических назначенцев", которых привел туда Макмастер.
Должность координатора по кибербезопасности была учреждена в мае 2009 года по распоряжению бывшего в то время президентом Барака Обамы.
СНБ — консультативный орган при президенте для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики и координации действий всех основных ведомств, ответственных за эти сферы. Его постоянными членами, помимо главы Белого дома, являются, в частности, вице-президент, госсекретарь, министр обороны. 29 января 2017 года Трамп подписал указ о реорганизации СНБ. По мнению экспертов, реформа направлена на усиление политической роли совета.
ТАСС: последние новости
WP: власти США установили подозреваемого в утечке данных о "кибероружии" ЦРУ Джонсон: Британия, Франция и ФРГ обсудят, как снимать санкции с Ирана в свете решения США СМИ: пилот пропавшего малайзийского рейса MH370 мог намеренно совершить крушение
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ дала ответ США по Крымскому мосту263
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице281
Открытие Крымского моста возмутило Европу1164
Ким Чен Ын пошел на попятную22
У сына Пугачевой нашли неожиданное сходство с Киркоровым22
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение