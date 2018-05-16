Клинтон назвали позором США

"Она приводила столько причин своего поражения, но в своей книге она вообще-то написала верно: она сказала, что смирилась с фактом, что миллионы и миллионы американцев просто ее не любят. К сожалению, в действительности она с этим не смирилась, потому что сейчас у нее нервный срыв мирового масштаба: она едет из страны в страну, из города в город, снова обвиняя то одно, то другое в том, что она проиграла эту гонку", — сказала Маккоуи в эфире телеканала Fox Business.

Бывший вице-губернатор также добавила, что такое поведение постыдно, причем не только для самой Клинтон, но и для страны в целом.

"Она не только себя позорит, она позорит нашу страну, когда выдвигает подобные обвинения", — заключила политик.