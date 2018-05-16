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Клинтон назвали позором США
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Клинтон назвали позором США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Gregg Newton
Хиллари Клинтон позорит саму себя и США своим поведением, заявила бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк Бетси Маккоуи.
Политик отмечает, что Клинтон обвиняла в своем проигрыше в президентской гонке в 2016 году экс-главу ФБР Джеймса Коми, президента России Владимира Путина, соперника Клинтон на праймериз Берни Сандерса, кандидата в президенты от партии "зеленых" Джилл Стайн, экс-президента США Барака Обаму, а также расизм и сексизм.
"Она приводила столько причин своего поражения, но в своей книге она вообще-то написала верно: она сказала, что смирилась с фактом, что миллионы и миллионы американцев просто ее не любят. К сожалению, в действительности она с этим не смирилась, потому что сейчас у нее нервный срыв мирового масштаба: она едет из страны в страну, из города в город, снова обвиняя то одно, то другое в том, что она проиграла эту гонку", — сказала Маккоуи в эфире телеканала Fox Business.
Бывший вице-губернатор также добавила, что такое поведение постыдно, причем не только для самой Клинтон, но и для страны в целом.
"Она не только себя позорит, она позорит нашу страну, когда выдвигает подобные обвинения", — заключила политик.
Хиллари Клинтон проиграла в президентской гонке 2016 года кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. Впоследствии она называла различные причины своего поражения, в том числе "российских хакеров" и экс-директора ФБР Джеймса Коми.
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