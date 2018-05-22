Рада строит планы по уничтожению моста в Крыму

"Керченский мост — это вражеская инфраструктура. Почему вражеская, потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это — стратегический объект. Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт", — заявил Мосийчук.

На уточняющий вопрос о том, будет ли Мосийчук уничтожать мост, депутат ответил, что непременно бы сделал это, будучи министром обороны.

Ранее на сайте журнала The Washington Examiner в разделе мнений была опубликована статья журналиста Тома Рогана, в которой он пишет о том, что Крымский мост сам по себе — "возмутительное оскорбление" Украины как нации, и предлагает нанести по нему удар, несмотря на "возможные" ответные меры.

С точки зрения журналиста, повредив мост, Киев пошлет Москве "безошибочный сигнал" о том, что украинцы не готовы принять формальное признание якобы "украденной" территории.

Позднее журналист уточнили, что при ударе никто не должен пострадать. В остальном Роган не сожалеет о написанном.

Следственный комитет завел на Рогана и редактора еженедельника Washington Examiner, в котором вышла провокационная статья, уголовное дело.

В статье нашли "признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации ".

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после переворота в Киеве. Подавляющее большинство жителей (96,77%) проголосовали за воссоединение с РФ.