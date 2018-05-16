Сеул отреагировал на решении КНДР по переговорам с США 

Южная Корея выразила сожаление в связи с неожиданным отказом КНДР от проведения в среду переговоров на министерском уровне из-за американо-южнокорейских военных учений, говорится в распространенном в Сеуле заявлении министерства по делам национального объединения, передает РИА Новости.
«Односторонняя отсрочка переговоров Юга и Севера на высоком уровне под предлогом проведения регулярных американо-южнокорейских военно-воздушных учений не соответствует согласованной 27 апреля лидерами двух сторон Пханмунджомской декларации и вызывает сожаление», — отмечается в заявлении.