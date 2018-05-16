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Журналиста Вышинского этапируют из Киева в Херсон
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Задержанного в Киеве главу РИА Новости Украина этапируют в Херсон 

ТК «Звезда» 12 минут назад
Фото: РИА Новости
В Херсоне руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому изберут меру пресечения.
Главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского этапируют в из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
Как сообщил адвокат Вышинского, в Херсоне расположен офис украинской прокуратуры «автономной республики Крым», которое ведет дело журналиста.
Накануне, 15 мая СБУ провела обыски в офисах РИА Новости Украина. Руководитель агентства Кирилл Вышинский задержан по обвинению в гоударственной измене. Его подозревают в поддержке Донецкой и Луганской Народных республик.
В Кремль осудили действия украинских властей и пообещали «меры взаимности» после получения детальной информации.
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