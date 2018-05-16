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«Диалог НАТО с Россией возможен»
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«Диалог НАТО с Россией возможен» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает возможным укрепление связей возглавляемой им организации с Россией и выступает за поиск путей установления диалога с ней. Об этом глава НАТО заявил в интервью, опубликованном в среду газетой Le Figaro.
"Россия остается нашим соседом, и мы хотим, чтобы в отношениях с ней не возникла ни новая холодная война, ни новая гонка вооружений. Мы продолжаем поиск путей диалога с Россией, поскольку считаем, что такой диалог возможен. Сам я в возможности этого наглядно убедился в бытность премьер-министром Норвегии", — сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что необходимо улучшить отношения с Россией, "и даже (хотя это невозможно сделать в настоящее время) добиваться снижения риска инцидентов, которые, учитывая существующую напряженность, могут привести к возникновению опасных ситуаций". Столтенберг отметил в этой связи, что "Россия укрепляет свои позиции, она в значительных масштабах модернизирует свои вооруженные силы, в частности свой ядерный потенциал".
Столтенберг в то же время повторил в своем интервью свои прежние критические высказывания относительно "аннексии Крыма", а также "кибератак" и "гибридных действий", якобы имевших место со стороны России и "направленных на ослабление демократических институтов Запада". "НАТО ответило на это в пропорциональных масштабах, усилив коллективную оборону", — утверждал Столтенберг.
Интервью было приурочено к переговорам, которые во вторник состоялись в Париже у генсека НАТО с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В этой связи Столтенберг отметил, что благодарит Францию "за ее получающую очень высоко оценку поддержку стратегии НАТО, которая заключается в том, чтобы сочетать в отношении России тактику диалога и ядерного сдерживания". Он также отметил, что "личное участие Эмманюэля Макрона в действиях по поддержанию трансатлантических связей очень важно для альянса".
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