«Диалог НАТО с Россией возможен»

"Россия остается нашим соседом, и мы хотим, чтобы в отношениях с ней не возникла ни новая холодная война, ни новая гонка вооружений. Мы продолжаем поиск путей диалога с Россией, поскольку считаем, что такой диалог возможен. Сам я в возможности этого наглядно убедился в бытность премьер-министром Норвегии", — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что необходимо улучшить отношения с Россией, "и даже (хотя это невозможно сделать в настоящее время) добиваться снижения риска инцидентов, которые, учитывая существующую напряженность, могут привести к возникновению опасных ситуаций". Столтенберг отметил в этой связи, что "Россия укрепляет свои позиции, она в значительных масштабах модернизирует свои вооруженные силы, в частности свой ядерный потенциал".

Столтенберг в то же время повторил в своем интервью свои прежние критические высказывания относительно "аннексии Крыма ", а также "кибератак" и "гибридных действий", якобы имевших место со стороны России и "направленных на ослабление демократических институтов Запада". "НАТО ответило на это в пропорциональных масштабах, усилив коллективную оборону", — утверждал Столтенберг.