Ещё
Госдеп поддержал Украину в борьбе с российской пропагандой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп США поддержал Украину в борьбе с российской пропагандой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Государственный департамент США и ОБСЕ с пониманием отреагировали на обыски в редакции РИА Новости Украина. Об этом сообщает агентство «УНИАН».
Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что в Вашингтоне очень внимательно следят за событиями вокруг редакции. «Задержания журналистов и обыски в СМИ должны проводиться с соблюдением закона, в том числе соблюдением международного законодательства о правах человека», — сказала представитель Госдепа. Она отметила, что понимает обеспокоенность Украины из-за «активной российской пропаганды».
Со схожим заявлением выступил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. «Я повторяю свой призыв к властям воздержаться от применения излишних ограничений на работу иностранных журналистов, что наносит вред свободному потоку информации», — заявил представитель ОБСЕ. Он подчеркнул, что борьба с пропагандой, о которой заявляет официальный Киев, должна соответствовать международным стандартам.
В Кремле уже заявили, что ответ на действия украинских силовиков будет скорым. «Россия никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами, когда в отношении ее граждан осуществляются такие действия», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он добавил, что Россия категорически не приемлет подобные действия в отношении граждан России, тем более, когда причиной этих действий является профессиональная деятельность сотрудников СМИ.
Утром 15-го мая сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры Крыма провели обыски в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве. Силовики также задержали главного редактора издания Кирилла Вышинского. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что действия журналистов подпадают под признаки статьи о государственной измене. Якобы, главред украинского офиса РИА Новости вместе с коллегами весной 2014 года готовили материалы, оправдывающие присоединение Крыма к России.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост780
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»176
Скрипаль наш: новые подробности отравления15
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой103
Отборная матерщина Киркорова сорвала эфир117
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
00:31
Обнародованы видео со взрывами снарядов в Удмуртии
Происшествия Катастрофы
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:15
Скрипаль наш: новые подробности отравления
В мире Статьи
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
01:03
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В мире США
00:40
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение