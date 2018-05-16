Госдеп поддержал Украину в борьбе с российской пропагандой

Госдеп США поддержал Украину в борьбе с российской пропагандой

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что в Вашингтоне очень внимательно следят за событиями вокруг редакции. «Задержания журналистов и обыски в СМИ должны проводиться с соблюдением закона, в том числе соблюдением международного законодательства о правах человека», — сказала представитель Госдепа. Она отметила, что понимает обеспокоенность Украины из-за «активной российской пропаганды».

Со схожим заявлением выступил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. «Я повторяю свой призыв к властям воздержаться от применения излишних ограничений на работу иностранных журналистов, что наносит вред свободному потоку информации», — заявил представитель ОБСЕ. Он подчеркнул, что борьба с пропагандой, о которой заявляет официальный Киев, должна соответствовать международным стандартам.

В Кремле уже заявили, что ответ на действия украинских силовиков будет скорым. « Россия никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами, когда в отношении ее граждан осуществляются такие действия», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Он добавил, что Россия категорически не приемлет подобные действия в отношении граждан России, тем более, когда причиной этих действий является профессиональная деятельность сотрудников СМИ.