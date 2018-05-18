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В ДНР сообщили о погибших за неделю из-за боев
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В ДНР сообщили о погибших за неделю из-за боев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Восемь человек погибли, 20 получили ранения за неделю в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 4 по 17 мая на территории Донецкой народной республики ранения в результате агрессии со стороны Украины получили 20 человек, из которых 11 военнослужащие республики… Погибли восемь человек, из которых семь военнослужащие", — заявил представитель ведомства.
Кроме того, в аппарате омбудсмена добавили, что с начала года в результате ведения боевых действий на территории ДНР погибли 59 человек, ранения получили — 128, из которых один ребенок. Всего с начала конфликта погибло 4626 человек, в том числе 76 детей.
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