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Эрдоган и саудовский король обсудили ситуацию в секторе Газа
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Президент Турции и саудовский король обсудили ситуацию в секторе Газа 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Mahmud Hams
Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил во вторник по телефону с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом ситуацию в секторе Газа, где при столкновениях с израильскими солдатами погибли десятки палестинцев, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера во вторник.
"Наш президент провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии и обсудил с ним последние события в Палестине. Эрдоган подчеркнул важность общей позиции мусульман в связи с этим. Оба лидера также обсудили подготовку к внеочередному саммиту Организации исламского сотрудничества, который пройдет в пятницу Стамбуле", — сказал собеседник агентства.
Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсуждает Совбез ООН.
Накануне Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а его действия в секторе Газа — геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. Во вторник МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.
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