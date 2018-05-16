«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»

100 лет назад, в мае 1918 года, после распада провозглашенной месяцем ранее Закавказской демократической федеративной республики на политической карте мира вновь появилось независимое армянское государство. За три года до этого армяне Османской империи пережили геноцид и депортацию со своих исконных земель. Как это трагическое событие разделило армянский народ? Почему потом Армению предали ее западные союзники и московские большевики? Почему после провозглашения независимости у Армении возник военный конфликт с Азербайджаном ? Своей точкой зрения по этим вопросам с «Лентой.ру» поделился доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Института истории НАН Республики Армения Карен Хачатрян

«Лента.ру»: Одним из доводов в пользу создания Государства Израиль 70 лет назад был холокост, уничтоживший, по разным оценкам, около половины живущих в Европе евреев. Стало ли восстановление государственности Армении 100 лет назад тоже своего рода ответом на геноцид 1915 года?

Хачатрян: Наряду с холокостом геноцид армян стал одной из величайших трагедий человечества в XX веке. Но ситуация с воссозданием государственности у обоих народов тем в корне и различается, что еврейское государство было создано в Палестине после холокоста в Европе, а массовое уничтожение армян на их исторической родине — в Западной Армении — лишило их возможности воссоздать свое государство на этой территории. Фактически по отношению западных армян был совершен патриоцид — лишение родины. Хотя Севрский договор 1920 года предусматривал, что независимое армянское государство должно включать в свой состав не только Восточную Армению, но и находящуюся под турецкой властью Западную Армению.

Демократическая Республика Армения в мае 1918 года была провозглашена на территории исторической Восточной Армении, с начала XIX века входившей в состав Российской империи.

Да, Восточная Армения стала частью Российской империи по русско-персидскому Гюлистанскому трактату 1813 года и Туркманчайскому миру 1828 года. Эти события позволили восточным армянам консолидироваться на этой части своей исторической родины, ранее находившейся под владычеством Персии . По царскому рескрипту 1828 года Николая I вместо бывших Эриванского и Нахичеванского ханств и Ордубадского округа была создана Армянская область (просуществовала до 1840 года), в некотором виде олицетворявшая армянскую государственность.

Когда в конце мая 1918 года на этой территории была провозглашена Республика Армения (мы ее называем Первой Республикой Армения), естественным образом вскоре встал вопрос об объединении западных и восточных армян — Западной и Восточной Армении. В годовщину Дня независимости, 28 мая 1919 года, правительством республики был принят исторический «Акт о Единой и Независимой Армении». Увы, геноцид 1915 года, депортация турецкими властями уцелевших армян в сирийскую пустыню и переселение в Западную Армению мусульманского населения помешали ее интеграции с Восточной Арменией в составе единого армянского государства.

Сохранилось ли сейчас в Западной Армении хоть какое-то армянское население?

Я несколько раз бывал в Западной Армении, находящейся на территории современной Турецкой Республики , и встречал там армян, отлично знающих свои исторические корни. Но таких уже мало. Хотя, по разным оценкам некоторых исследователей, в Турецкой Республике проживают от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов исламизированных и отуреченных армян.

Известно, что именно на территории Турции находится гора Арарат , которая хорошо видна из Еревана

Для нас, армян, гора Арарат находится на тех исторических армянских территориях, которые находятся в составе Турецкой Республики.

В одном из интервью вы сказали, что Севрский мирный договор 1920 года, свидетельствующий «о праве армянства на свою историческую Родину — Западную Армению», никто не отменял.

Да, по Севрскому мирному договору не только великие державы, но и сама Турция признавала право армянства на неделимую и независимую Армению. По вытекающему из него арбитражному решению президента США Вудро Вильсона от 22 ноября 1920 года о турецко-армянском разграничении территория независимой Армении должна была составить более 160 тысяч квадратных километров с выходом к Черному морю. К сожалению, в силу разных обстоятельств великие державы не ратифицировали Севрский договор, его положения были пересмотрены на Лозаннской конференции 1923 года.

Тем не менее я могу еще раз повторить: Севрский мирный договор как международный документ никто не отменял. Более того, скрепленное государственной печатью арбитражное решение президента Вильсона, у которого на то были соответствующие полномочия, тоже не ограничено какими-либо сроками. Этими международно-правовыми документами официально и юридически признаются права армянского народа в отношении Западной Армении.

Означает ли это, что в нынешней Армении многие мечтают о пересмотре границы с Турцией?

Армянский народ ни у нас здесь, ни в диаспоре никогда не признает сегодняшнюю границу с Турцией и не считает ее справедливой.

А власти?

Официально современная Республика Армения (мы ее называем Третьей Республикой Армения), как и предыдущая — Вторая (Советская) Республика, никогда не предъявляла территориальные претензии к Турции, но никогда и не отказывалась от права западных армян на свою историческую родину — Западную Армению. И даже после вынужденного (под давлением большевиков) подписания Карсского договора 1921 года, по которому установлена нынешняя граница, нарком иностранных дел Советской Армении Асканаз Мравян сразу заявил в одном интервью, что армяне «никогда не откажутся от земельных требований», от своих исторических территорий, которые для нас имеют жизненно важное значение.

После Великой Отечественной и Второй мировой войн власти Второй Республики Армения (так у нас принято называть Армянскую ССР в составе Советского Союза) также неоднократно указывали на недопустимость фальсификации истории турецкими властями, пытавшимися уйти от ответственности за геноцид и отторжение армянских земель. По сути руководство Второй Республики выступало в защиту Армянского вопроса, и современная Республика Армения также следует этому курсу.

Одновременно с Демократической Республикой Армения 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Почему отношения между двумя новыми государствами, мягко говоря, сразу не сложились?

Напряженные отношения, стычки и противоречия между армянами и кавказскими татарами, проживающими на территории новопровозглашенной Азербайджанской Республики, существовали и в царское время. После объявления независимости Армении и Азербайджана сразу же возникли споры о границах между ними, приведшие к военным действиям. Помимо территориальных претензий, в Азербайджане проявили полную солидарность с политикой Турции на попытку уничтожения и восточных армян, на недопущение создания армянского государства. Все это не позволило установиться нормальным отношениям между двумя новообразованными республиками.

Кавказские татары — это кто? Вы так называете азербайджанцев?

Известно, что в Российской империи их именовали кавказскими татарами. И даже в советское время вплоть до начала 1930-х годов в официальных статистических сборниках, Всесоюзных переписях населения, фигурировал этноним «тюрко-татары», а не «азербайджанцы».

Нахичевань и Карабах по решению великих держав, победивших в Первой мировой войне, тоже должны были отойти независимой Армении?

Что касается Нахичевани, то с согласия английского военного представительства в регионе правление Нахичеванью передавалось Республике Армения. Соответствующий документ об этом был подписан в самом начале мая 1919 года. К сожалению, при поддержке Турции и Азербайджана мусульманское большинство края под угрозой истребления вскоре вынудило многотысячное армянское население покинуть свои родные очаги.

Международное оформление результатов Первой мировой войны в основном касалось армяно-турецкого разграничения, то есть западных границ независимой Армении. Что касается границ между Арменией и другими государствами, возникшими в российском Закавказье — Грузией и Азербайджаном, — то решением держав-победительниц этот вопрос должен был определяться их обоюдными соглашениями. То есть, по мнению международного сообщества, судьбу спорных территорий новообразованным закавказским государствам надо было решать между собой.

Вот они и решали, как могли, — между Арменией и Азербайджаном два года шла война, закончившаяся советизацией обоих государств.

Да, но в итоге территориальные споры так и не были разрешены ни между Арменией и Азербайджаном, ни между Арменией и Грузией, ни между Грузией и Азербайджаном. Окончательное территориальное размежевание в Закавказье случилось уже в советское время: в середине 1920-х — 1930-х годов.

Известно, что в 1919-1920 годах Армения могла стать подмандатной территорией США, если бы американский Конгресс не отклонил эту идею президента Вильсона.

Могла, но не стала. На самом деле США не прочь были распространить американский мандат не только на Западную Армению, но и на некоторые другие территории бывшей Османской империи, включая Константинополь с черноморскими проливами, а также на все Закавказье. Но мандатная дипломатия США и европейских держав привела к неожиданным последствиям. Она немало способствовала консолидации националистических кемалистских сил внутри Турции.

Окрепнув благодаря союзу с российскими большевиками, кемалисты осенью 1920 года напали на Армению. Военно-дипломатический альянс с Советской Россией обеспечил им победу в войне с Республикой Армения и позволил не допустить реализации положений Севрского мирного договора, а большевики вскоре советизировали все Закавказье.

Вы как-то сказали, что советизация Армении в 1920 году была исторической неизбежностью. Почему Первая Республика Армения просуществовала лишь два с половиной года?

Как я уже говорил, большевики сделали ставку на кемалистскую Турцию, считая ее лидирующей силой на мусульманском Востоке. Другой причиной кемалистско-большевистского союза стало то, что оба непризнанных режима считались изгоями в тогдашней системе международных отношений. В турецко-армянской войне 1920 года Советская Россия помогала туркам как оружием, так и деньгами. В этих условиях зажатая почти со всех сторон во вражеском окружении молодая армянская республика была обречена. При этом западные союзники Армении проявили преступное бездействие.

К тому же не будем забывать, что в свое время Российская империя потратила немало усилий, чтобы овладеть Закавказьем, имеющим для нее важное стратегическое значение. В той же логике действовали и большевики. Поэтому в конце апреля 1920 года они сначала советизировали Азербайджан, потом, в начале декабря, — Армению, а в начале 1921 года настал черед Грузии. Как к этим событиям ни относись, но в тех условиях они действительно были исторически неизбежными.

В январе 2018 года вы говорили, что «власти Армении не уделяют должного внимания празднованию 100-летия Первой Республики». Может ли в ближайшие недели что-нибудь измениться, учитывая нынешнюю внутриполитическую ситуацию в вашей стране?

Столетие восстановления армянской государственности на территории Восточной Армении — это огромное историческое событие международного масштаба, а не только нынешней Республики Армения. Ведь армянская диаспора широко представлена во многих странах мира, а это событие надо воспринимать и как столетие непрерывной армянской государственности в новейшее время.

Хотя с января у нас многое изменилось: насколько мне известно, на официальном государственном уровне пройдут соответствующие праздничные мероприятия. В Академии наук будет организована большая и представительная международная научная конференция. Надеюсь, этот исторический юбилей наши власти встретят на высоком и достойном уровне. Но не сомневаюсь, что активно к нему подготовилась и многочисленная армянская диаспора по всему миру.

Последний вопрос: то есть Армянская ССР в современной Армении тоже считается некой формой существования армянской государственности?

Я всегда отстаивал эту точку зрения, хотя в первые годы после обретения независимости многие со мной не соглашались. Да, Советская Армения была государством-правопреемником Первой Республики Армения и предшественником Третьей Республики Армения. И я рад, что сейчас такая трактовка становится в нашей стране общепринятой. Даже в условиях 70-летнего тоталитарного коммунистического режима армяне смогли не только сохранить, но и развить свою государственность, советскую государственность. Иными словами, без Первой Республики Армения не было бы Второй, а без нее не было бы и нынешней — Третьей Республики Армения. И наш народ об этом помнит.