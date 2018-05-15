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США не получали от КНДР уведомлений об отмене встречи
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Госдеп: США не получали от КНДР уведомлений о возможной отмене встречи Трампа и Ким Чен Ына 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Reuters
США не получали от КНДР никаких уведомлений о возможной отмене встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, подготовка к переговорам продолжается. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.
«Мы не получали ни формального, ни какого-либо неформального уведомления», — сказала Науэрт.
Она отметила, что США продолжат планировать встречу между Трампом и Ким Чен Ыном.
Ранее стало известно, что Северная Корея пригрозила отменить саммит с США из-за американо-южнокорейских учений.
Встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в Сингапуре.
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