США не получали от КНДР уведомлений об отмене встречи

США не получали от КНДР никаких уведомлений о возможной отмене встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, подготовка к переговорам продолжается. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.
«Мы не получали ни формального, ни какого-либо неформального уведомления», — сказала Науэрт.
Она отметила, что США продолжат планировать встречу между Трампом и Ким Чен Ыном.
Ранее стало известно, что Северная Корея пригрозила отменить саммит с США из-за американо-южнокорейских учений.
Встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына должна состояться 12 июня в Сингапуре.