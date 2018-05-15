Следующий удар РФ и другие события дня

Главные события вторника

Европа решила помириться с “Газпромом”

Еврокомиссия (ЕК) и «Газпром» собираются урегулировать антимонопольное разбирательство в отношении российской компании в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста

Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа

Украине пригрозили черным списком Европы

Украина может попасть в черный список офшоров стран Евросоюза , если не ратифицирует конвенцию о противодействии размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI, Multilateral Instrument) до конца 2018 года. Об этом говорится в сообщении украинского министерства финансов

Победительница «Евровидения» отказалась приехать в Россию

Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай отказалась принять участие в премии Муз-ТВ. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил программный директор канала Андрей Разыграев

Путин на Крымском мосту объявил о чуде

Уникальное инженерное сооружение — Крымский мост — открывается на полгода раньше запланированного срока. Все время его строительства на Украине звучали в лучшем случае недоверчивые, а в худшем — прямо агрессивные комментарии в адрес и моста, и его строителей. Тем интересней наблюдать, как изменилась за это время риторика украинских политиков: они не только поверили в существование моста, но и пришли к ряду других интересных выводов.

Экс-офицер ЦРУ предсказал следующий удар России

Ослабление западных структур и дискредитация ценностей, а также компрометация НАТО — вот одна их основных стратегических целей Владимира Путина, уверен бывший офицер ЦРУ Майкл Дж Сулик. В интервью изданию Polityka он объясняет, что на данный момент военная победа России над НАТО является очень спорной, поэтому она будет действовать точечно, и следующей российской диверсии стоит ожидать на Балканах.

“Суперуказ” Путина потребует резких перемен

«Многие страны успешно достигли аналогичных и даже более высоких показателей. Для России поставленные цели также выполнимы», — заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Калашников . Так он прокомментировал пункты путинского «суперуказа», посвященные мерам по резкому укреплению здоровья россиян. По его мнению, для выполнения указаний Путина правительству придется пойти на коренную медицинскую реформу.

Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян

Для реализации нацпроектов в рамках нового "майского указа" властям РФ, скорее всего, придется пойти на повышение пенсионного возраста, иначе бюджетных доходов будет недостаточно, пишет во вторник газета "Коммерсант"

Прояснилась ситуация с правами Путина