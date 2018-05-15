Ещё
Следующий удар РФ и другие события дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные события вторника 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС

Европа решила помириться с “Газпромом”

Еврокомиссия (ЕК) и «Газпром» собираются урегулировать антимонопольное разбирательство в отношении российской компании в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Читать далее

Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста

Президент Украины Петр Порошенко резко отрицательно отреагировал на сегодняшнее открытие моста в Крым президентом России Владимиром Путиным.
Читать далее

Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа

Тема борьбы с терроризмом станет основной на встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, о готовности к проведению которой заявляют обе стороны, заявил РИА Новости во вторник замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Читать далее

Украине пригрозили черным списком Европы

Украина может попасть в черный список офшоров стран Евросоюза, если не ратифицирует конвенцию о противодействии размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI, Multilateral Instrument) до конца 2018 года. Об этом говорится в сообщении украинского министерства финансов.
Читать далее

Победительница «Евровидения» отказалась приехать в Россию

Победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай отказалась принять участие в премии Муз-ТВ. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил программный директор канала Андрей Разыграев.
Читать далее

Путин на Крымском мосту объявил о чуде

Уникальное инженерное сооружение — Крымский мост — открывается на полгода раньше запланированного срока. Все время его строительства на Украине звучали в лучшем случае недоверчивые, а в худшем — прямо агрессивные комментарии в адрес и моста, и его строителей. Тем интересней наблюдать, как изменилась за это время риторика украинских политиков: они не только поверили в существование моста, но и пришли к ряду других интересных выводов.
Читать далее

Экс-офицер ЦРУ предсказал следующий удар России

Ослабление западных структур и дискредитация ценностей, а также компрометация НАТО — вот одна их основных стратегических целей Владимира Путина, уверен бывший офицер ЦРУ Майкл Дж Сулик. В интервью изданию Polityka он объясняет, что на данный момент военная победа России над НАТО является очень спорной, поэтому она будет действовать точечно, и следующей российской диверсии стоит ожидать на Балканах.
Читать далее

“Суперуказ” Путина потребует резких перемен

«Многие страны успешно достигли аналогичных и даже более высоких показателей. Для России поставленные цели также выполнимы», — заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Калашников. Так он прокомментировал пункты путинского «суперуказа», посвященные мерам по резкому укреплению здоровья россиян. По его мнению, для выполнения указаний Путина правительству придется пойти на коренную медицинскую реформу.
Читать далее

Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян

Для реализации нацпроектов в рамках нового "майского указа" властям РФ, скорее всего, придется пойти на повышение пенсионного возраста, иначе бюджетных доходов будет недостаточно, пишет во вторник газета "Коммерсант".
Читать далее

Прояснилась ситуация с правами Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина в водительском удостоверении открыта категория, дающая права на управление грузовиками.
Читать далее
Комментарии35
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста возмутило Европу668
Путин утвердил новый кабмин98
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку89
Лоза ополчился на Самойлову58
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста957
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение