Ещё
Запад назвал Крымский мост символом победы Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Западные СМИ назвали Крымский мост символом победы Путина 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британские СМИ пишут, что окончание строительства Крымского моста стало символом победы президента России Владимира Путина.
Возведением моста через Керченский пролив Путин продемонстрировал контроль Москвы над Крымом и ослабил изоляцию жителей полуострова, пишет Daily Telegraph.
Журналисты отмечают, что Крымский мост является «одним из самых сложных инженерных проектов в России», подчеркивая, что четыре километра переправы проходят над водой.
По мнению автора, мост символизирует для Путина победу. Строительство моста корреспондент называет «популярным ходом» для завоевания симпатий жителей Крыма, которые в 2014 году поддержали возвращение полуострова в состав России.
В материале говорится, что строительство моста через «известный своими ветрами и штормами Керченский пролив» стало не только «геополитической победой», но и «достижением инженерной мысли».
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин лично проедет по Крымскому мосту, продемонстрировав таким образом, что даже самые амбициозные планы могут быть реализованы.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Минкульт Франции признал Севастополь частью России Посольство Британии снова отказало в визе племяннице Скрипаля Эксперты назвали неожиданную версию исчезновения малазийского MH370
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста852
Европа решила помириться с «Газпромом»34
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко76
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку72
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой5
Видео
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
00:18
Навального арестовали на 30 суток из-за акций 5 мая
Политика Другое
03:23
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
08:50
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение