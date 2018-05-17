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Обвинение потребовало задержать Вышинского
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Обвинение в Киеве требует задержать Вышинского на 60 дней 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: страница Кирилла Вышинского в Facebook
Обвинение требует назначить руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.
" (Требует — ред.) содержания под стражей на 60 дней без определения залога", — сообщил адвокат. По его словам, заседание Херсонского городского суда по избранию меры пресечения для Вышинского пока продолжается, "изучаем материалы, приложенные к ходатайству".
В четверг Херсонский городской суд Херсонской области рассматривает ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Вышинского. На сайте суда указывается, что "данное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного часть 1 статьи 111 (государственная измена)".
Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.
Бородин впоследствии вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он также отметил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.
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