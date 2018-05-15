В Венгрии закрылось представительство Фонда Сороса

Фонд «Открытое общество», финансируемый организациями Джорджа Сороса , официально объявил о завершении работы в Будапеште и переезде в «более доброжелательный» Берлин, сообщают немецкие СМИ.

В качестве основной причины закрытия представители организации указывают недружественную атмосферу, полное непонимание деятельности «Общества» со стороны властных структур, а также создание искусственных препятствий для полноценного функционирования.

«Из-за правительственного произвола стало невозможно обеспечивать безопасность нашей работы и персонала в Венгрии, — заявил глава «Открытого общества» Патрик Гаспар. — Всё более репрессивная политическая и юридическая атмосфера просто вынуждает нас пойти на этот шаг».

Решение о переезде последовало после того, как власти Венгрии подтвердили планы принять закон, направленный на ограничение деятельности неправительственных организаций или, как его называют, «Стоп Сорос».

Суть сводится к тому, что все неправительственные организации, находящиеся на территории Венгрии, будут платить в казну 25-процентный налог с иностранных дотаций, что для «Открытого общества» стало бы огромной суммой. Кроме того, в течение мая в парламенте будут рассмотрены меры, предполагающие, что НПО должны будут получать соответствующее разрешение на свою работу от властей.

Данные действия активно поддерживает премьер-министр страны Виктор Орбан , который в свою очередь неоднократно упрекал Сороса и финансируемые им организации, которые, между прочим, разбросаны по всему миру, в открытом вмешательстве в венгерскую как внутреннюю, так и внешнюю политику.

В основные задачи «Открытого общества», по мнению руководства Венгрии, в первую очередь входило финансирование либеральной оппозиции, а также материальная помощь мигрантам и создание соответствующих условий для закрепления их в Венгрии.

Напомним, что в апреле прошлого года властями страны уже был закрыт функционировавший в Будапеште так называемый Университет Сороса.