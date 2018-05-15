Нафтогаз объявил об историческом моменте

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На Украине заявили, что 900 дней не экспортируют газ из России 

RT на русском 37 минут назад
Фото: РИА Новости
НАК «Нафтогаз Украины» не импортирует природный газ по контракту с ПАО «Газпром» на протяжении 900 дней — с 26 ноября 2015 года. Об этом заявили в ПАО «Укртрансгаз».
«Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, когда Украина начала использовать возможность обходиться без импорта газа из России», — говорится в сообщении Twitter ПАО «Укртрансгаз».
В апреле сообщалось, что Украина в I квартале 2018 года снизила импорт газа из Евросоюза более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,819 млрд кубометров.
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