В ФРГ о Путине: «Хозяин мировой политической арены»

Об этом автор статьи заявил, комментируя прошедшую встречу российского и немецкого лидеров.

Отмечается, что Меркель прибыла не в Москву , а в Сочи , чтобы «не поднимать большой шумихи вокруг государственного визита».

«А вот её российский коллега поступил иначе: он показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене», — приводит слова журналиста ИноТВ.