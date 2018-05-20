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«Хозяин мировой политической арены»
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В ФРГ о Путине: «Хозяин мировой политической арены» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин «показал» канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, «кто хозяин» на мировой политической арене, пишет журналист немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке.
Об этом автор статьи заявил, комментируя прошедшую встречу российского и немецкого лидеров.
Отмечается, что Меркель прибыла не в Москву, а в Сочи, чтобы «не поднимать большой шумихи вокруг государственного визита».
«А вот её российский коллега поступил иначе: он показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене», — приводит слова журналиста ИноТВ.
Ранее Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев кратко пообщались на русском языке с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во время встречи немецкой делегации в Сочи.
RT на русском: последние новости
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