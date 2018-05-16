Израиль обстрелял позиции палестинских боевиков

Израильский танк обстрелял позиции палестинских боевиков

Израильский танк обстрелял позиции палестинских боевиков в ответ на огонь из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля

Со стороны израильтян потерь нет, о результатах ответного огня информации пока не поступало.

"В ответ на огонь из Газы в направлении сил Армии обороны Израиля войска, задействовав танк, атаковали военный пост, принадлежащий террористической организации ХАМАС", — сказано в пресс-релизе.

Перестрелка произошла в северной части анклава, уточняется в сообщении. Израильские военные сохраняют усиленное присутствие на границах сектора Газа в связи с массовыми палестинскими протестами, продолжающимися второй месяц подряд.