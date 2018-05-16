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Израиль обстрелял позиции палестинских боевиков
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Израильский танк обстрелял позиции палестинских боевиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Израильский танк обстрелял позиции палестинских боевиков в ответ на огонь из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля.
Со стороны израильтян потерь нет, о результатах ответного огня информации пока не поступало.
"В ответ на огонь из Газы в направлении сил Армии обороны Израиля войска, задействовав танк, атаковали военный пост, принадлежащий террористической организации ХАМАС", — сказано в пресс-релизе.
Перестрелка произошла в северной части анклава, уточняется в сообщении. Израильские военные сохраняют усиленное присутствие на границах сектора Газа в связи с массовыми палестинскими протестами, продолжающимися второй месяц подряд.
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