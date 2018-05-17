В Раде рассказали, как мост в Крыму «станет» украинским

Он выразил уверенность, что Крым якобы присоединится к Украине, и впоследствии Крымский мост также "достанется" украинской стороне.

"То, что русские построили Керченский мост (Крымский мост. — Прим. ред.), — это останется Украине, после того как Крым будет возвращен нашей стране", — сказал парламентарий журналистам.

Такую позицию Геращенко аргументировал историческим примером. При этом он отметил, что на это могут потребоваться десятилетия.

"В 1871 году немцы забрали у Франции Эльзас и Лотарингию. Они много построили там мостов и дорог. Но после Первой мировой войны им пришлось вернуть Эльзас и Лотарингию, и все, что построили немцы, осталось французам. Здесь будет то же самое. Да, это будет долгий путь экономических санкций, дипломатии. Но Керченский мост в целом для Украины полезен", — констатировал Геращенко.

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России , его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение планировали запустить в конце года, но строители завершили работы с опережением графика. Президент Владимир Путин открыл движение по мосту 15 мая.

Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в этом октябре, поездов — в конце следующего года.