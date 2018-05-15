Южная Корея выразила протест Японии

Южная Корея заявила протест Японии из-за упоминания спорных островов Токто

Южная Корея заявила протест Японии в связи с упоминанием островов Токто (японское название Такэсима), на которые претендует Токио, в Голубой книге дипломатии за 2018 год как "исконно японской территории".

"Правительство Японии должно осознать, что очередные повторения неправомерных и абсурдных утверждений относительно островов Токто (Такэсима — ред.) абсолютно не идут на пользу установлению нацеленных на будущее отношений между Японией и Южной Кореей", — говорится в сообщении южнокорейского МИД.

Ранее во вторник МИД Южной Кореи вызвал представителя посольства Японии в стране Коити Мидзусиму для вручения ему ноты протеста.

В представленной во вторник в японском парламенте Голубой книге дипломатии за 2018 год утверждается, что острова Токто (Такэсима) принадлежат Японии. Кроме этого, в отличие от документа от 2017 года, Южная Корея более не называлась стратегически "наиболее важным соседствующим государством".