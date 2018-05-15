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В КНР прокомментировали антироссийские санкции США
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В КНР прокомментировали антироссийские санкции США 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Замдиректора департамента Центральной Азии и Восточной Европы министерства коммерции Китая Лю Сюэсун заявил, что антироссийские санкции США не отпугнут китайских инвесторов от работы в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
"В течение долгих лет США неоднократно односторонне вводили санкции против других государств. Китайская сторона выступает твердо против этого. Сейчас очень успешно развиваются отношения между Россией и Китаем, на сотрудничество в сфере торговли и инвестиций не повлияет внешняя среда. За последние годы быстрыми темпами развивается сотрудничество в сфере инвестиций, меняется их форма", — сказал Лю Сюэсун.
Он также заверил, что заинтересованность китайских инвесторов в России не уменьшится.
Ранее Евросоюз добавил пять физических лиц в список, на которых распространяются ограничительные меры, из-за организации выборов президента России в Крыму.
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