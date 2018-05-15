В КНР прокомментировали антироссийские санкции США

Замдиректора департамента Центральной Азии и Восточной Европы министерства коммерции Китая Лю Сюэсун заявил, что антироссийские санкции США не отпугнут китайских инвесторов от работы в России . Об этом сообщает РИА "Новости".

"В течение долгих лет США неоднократно односторонне вводили санкции против других государств. Китайская сторона выступает твердо против этого. Сейчас очень успешно развиваются отношения между Россией и Китаем, на сотрудничество в сфере торговли и инвестиций не повлияет внешняя среда. За последние годы быстрыми темпами развивается сотрудничество в сфере инвестиций, меняется их форма", — сказал Лю Сюэсун.

Он также заверил, что заинтересованность китайских инвесторов в России не уменьшится.