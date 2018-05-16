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Япония прокомментировала военные учения Южной Кореи
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Япония прокомментировала военные учения США и Южной Кореи 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Jung Yeon-je
Япония назвала военные учения США и Южной Кореи важным средством сдерживания, несмотря на то, что они стали поводом для отказа КНДР от переговоров с Сеулом и угрозы отказаться от саммита с Соединенными Штатами.
"Совместные американо-южнокорейские и японо-американские военные учения представляют собой важную опору сил сдерживания и трехстороннего сотрудничества в области безопасности и обороны. Их практическое проведение важно для поддержания мира и безопасности в регионе", — заявил на брифинге в среду заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура.
Как сообщалось ранее, КНДР отказалась от проведения в среду переговоров на министерском уровне с Южной Кореей и поставила под сомнение целесообразность саммита с США из-за учений Max Thunder. Они начались 11 мая и должны продлиться до 25 мая. По сообщениям из Сеула, в учениях задействовано около сотни самолетов, и впервые — восемь истребителей-"невидимок" F-22, предназначенных для нанесения ударов по ядерным и ракетным объектам на территории КНДР.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило в среду заявление, в котором обвинило Сеул в нарушении договоренностей лидеров Юга и Севера, а сами учения "открытой провокацией".
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