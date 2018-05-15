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Украинскую чиновницу уволили из-за песни Захаровой
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Украинскую чиновницу уволили из-за песни Захаровой 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
В Кривом Роге Днепропетровской области заведующую районным отделом культуры Валентину Игнатову уволили после скандала на праздновании Дня Победы. Об этом пишет «Радио Свобода».
На мероприятии исполнили песню, автором которой является официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Песня «Верните память» посвящена российским солдатам в Сирии.
По информации местных СМИ, композиция прозвучала еще в Металлургическом и Саксаганском районах. В райцентре объяснили такой выбор тем, что акцент делался на тематическом содержании и сохранении памяти о погибших героях.
Впервые песня «Верните память» прозвучала на открытии Московского международного кинофестиваля (ММКФ) 22 июня 2017 года. Мария Захарова рассказала, что сначала она стеснялась своего творчества, но потом показала песню режиссеру Никите Михалкову.
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