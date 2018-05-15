Украинскую чиновницу уволили из-за песни Захаровой

В Кривом Роге Днепропетровской области заведующую районным отделом культуры Валентину Игнатову уволили после скандала на праздновании Дня Победы. Об этом пишет «Радио Свобода»

По информации местных СМИ, композиция прозвучала еще в Металлургическом и Саксаганском районах. В райцентре объяснили такой выбор тем, что акцент делался на тематическом содержании и сохранении памяти о погибших героях.