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Израильская армия перешла в повышенную готовность
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Израильская армия перешла в повышенную готовность 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Израильская армия, полиция и спецслужбы переведены в режим повышенной готовности на фоне масштабных палестинских волнений, сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Он провел совещание с главами силовых структур после того, как в столкновениях израильских военных с участниками многотысячных протестов на границах сектора Газа погибли более 50 палестинцев, свыше 2,7 тысячи получили ранения.
"Премьер-министр Нетаньяху подчеркнул, что решительные действия армии и сил безопасности предотвратили нарушение границ Израиля", — сообщила канцелярия главы правительства.
"Армия обороны Израиля, Общая служба безопасности и полиция переведены в режим повышенной готовности", — сказано в пресс-релизе.
Продолжение волнений ожидается во вторник, когда палестинцы будут отмечать 70-ю годовщину Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч арабских беженцев.
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