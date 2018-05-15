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Далай-лама оценил Ленина
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Далай-лама оценил Ленина 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Далай-лама по итогам встречи с ведущими российскими учеными в своей резиденции в Дхарамсале заявил, что действия Владимира Ленина в условиях военного времени «тоже можно понять», но он извратил первоначальную идею Маркса.
«Думаю, Ленина тоже можно понять: военное время, гражданская война, тяжелое положение дел, враждебное отношение западных держав. Он действовал в соответствии с реалиями военного времени. Полагал, что военное время требует жесткого контроля, безжалостных репрессий и секретности. Возможно, с точки зрения военного времени, это логично», — передает РИА «Новости» слова Далай-ламы.
При этом он заявил, что «Ленин извратил первоначальную идею Маркса, политические интересы военного времени поставил выше заботы об интересах рабочего класса».
«Так возникла тоталитарная система», — сказал духовный лидер буддистов.
Он добавил также, что в том, что касается социально-экономической теории, он — «буддийский марксист», «не ленинист».
«Главное — это забота о других», — сказал Далай-лама.
Напомним, ранее Далай-лама заявил, что Россия в силу своего географического положения служит мостом между Востоком и Западом.
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